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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD'li isimlerle bir araya geldi. Görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olan Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa katıldı.

FİDAN, BARRACK VE ISSA'YI KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen görüşmede Fidan, Barrack ve Issa'yı kabul ederek bir araya geldi.

Tom Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevinin yanı sıra Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapıyor. Darrell Issa ise ABD Temsilciler Meclisi Üyesi olarak görüşmede yer aldı.

Ankara'da gerçekleştirilen kabulün ardından görüşmenin gündeminde yer alan konulara ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.