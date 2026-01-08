Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidan Suriye'deki gelişmelere ilişkin şunlar söyledi:

"Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 6 Ocak'ta Ukrayna konulu toplantı vesilesiyle bulunduğum Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Şeybani ile bir araya gelmiştik.

(Suriye'de) Zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım. Onun yerine İsrail'in politikasına alet olması tesadüf değil.

Suriye, Amerika ve İsrail arasında yürütülen üçlü görüşmelerin seyrini kendisiyle ele almıştık. Ayrıca Suriye hükümetinin geçen hafta SDG ile gerçekleştirdiği temasları etraflıca değerlendirmiştik.

Türkiye olarak temennimiz bölgedeki hassasiyetleri dikkate alan ve Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır.

Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır. SDG’nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. Türkiye bölgemizde barışın, güvenliğin garantisi olmaya devam edecektir. Bu hedef doğrultusunda ilkeli, yapıcı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz. SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır. Tehlikenin farkındayız"

