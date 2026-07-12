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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil edecek. Fidan’ın, Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de katıldığı NATO Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını ele alması bekleniyor.

Fidan’ın; Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi beklenirken Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, cephedeki son durum ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşama hakkında değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor.

MASADA RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI VAR!

Fidan'ın Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunun ve Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemi de ifade etmesi değerlendiriliyor.

UKRAYNA KONULU GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU NEDİR?

Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri temelinde Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış sağlanması amacıyla 2025 yılının mart ayında İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde hayata geçirilmişti. Çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu koalisyonun 30'dan fazla üyesi bulunuyor. Türkiye, kuruluşundan bu yana koalisyonun faaliyetlerinde yer alıyor.

Paris'te 6 Ocak 2026'ta düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü münasebetiyle 24 Şubat 2026'da çevrim içi gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne ise Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmıştı.