Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Al Jazeera kanalında bir kısmı yayımlanan röportajda gündeme yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fidan'ın, "İran'a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır." ifadeleri dikkat çekti.

Hakan Fidan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

“İran’a saldırmak yanlış. İran, nükleer konusunda müzakereye hazır. Amerikalı dostlara her zaman tavsiyem: İranlılarla olan dosyaları teker teker kapatın. Nükleerden başlayın, onu kapatın, sonra diğerini, sonra diğerini. Hepsini bir paket olarak koyarsanız, İranlı dostlarımızın bunu hazmetmesi çok zor olur. Bazen onlar için aşağılayıcı görünebilir. Bunu sadece kendilerine değil, yönetime de açıklamak çok zor olacaktır. Dolayısıyla, durumu daha kabul edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum.”