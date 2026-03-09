Orta Doğu’daki ABD, İsrail- İran savaşı Ankara gündeminin merkezinde... AKP’nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da konuyla ilgili beklenmedik bir gündem değişikliği yaşandı. Nuray Babacan'ın Nefes'teki yazısına göre, toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran savaşıyla ilgili yaptığı kapsamlı değerlendirme gündemin önüne geçti.

HAKAN FİDAN’IN İRAN SAVAŞI ANALİZİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

Babacan'ın yazısına göre, Orta Doğu’daki gelişmelerin hızlanması üzerine toplantının akışı değişti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İran savaşıyla ilgili kapsamlı bir sunum yapması istendi. Hakan Fidan’ın sunumunda özellikle savaşın stratejik boyutuna ve küresel etkilerine dikkat çektiği öğrenildi.

Sunumda İran’ın savaş stratejisinin uzun süreli bir yıpratma süreci üzerine kurulu olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda İran’ın İHA ve füze gibi daha düşük maliyetli ancak etkili unsurlarla savaşın süresini uzatmayı hedefleyebileceği vurgulandı.

ABD’nin ise savaşın kısa sürede sonuçlanmasını ve İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe vurulmasını amaçladığı belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN KONUMU...

Hakan Fidan'ın sunumda Türkiye’nin Orta Doğu’daki gelişmeler açısından kritik bir konumda olduğu ifade edilirken; Türkiye’nin hem bölgedeki diplomatik ilişkileri hem de NATO üyesi olması nedeniyle iki tarafla temas kurabilen nadir ülkelerden olduğuna dikkat çekildi. Ankara’nın bugüne kadar izlediği politikanın dengeli olduğu ve olası risklere karşı hazırlıkların sürdüğü vurgulandı. Türkiye’nin temel hedefinin savaşın dışında kalmak olduğu ancak tüm ihtimallerin dikkatle değerlendirildiği belirtildi.

HAKAN FİDAN MUHALEFETE DE SUNUM YAPACAK

İran savaşıyla ilgili muhalefet partileri hükümetten Meclis’e bilgi verilmesini istemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine de Meclis’te kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Sunumun tarihinin kısa süre içinde netleşmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de AKP grubuna Meclis’te yapılacak oturumda bilgi vermek istediğini ilettiği öğrenildi.

TBMM’de yapılması planlanan oturumun kapalı gerçekleştirileceği vurgulanıyor. Kapalı oturumlarda paylaşılan bilgilerin 10 yıl boyunca kamuoyuna açıklanamaması nedeniyle toplantının içeriği şimdiden merak konusu.