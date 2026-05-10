Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İran ve ABD arasında süren barış sürecinin son durum değerlendirildi.
İran medyasında bugün çıkan habere göre Tahran yönetimi ABD'nin ateşkes teklifine yanıt verdi. Arabulucu Pakistan'a iletilen yanıtta önerilen plan bu aşamada bölgedeki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere odaklanıyor.
Washington, ABD ve İsrail'in İran'la birkaç haftalık ateşkesinin ardından 5 Mayıs Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Destansı Öfke Operasyonu'nun fiilen sona erdiğini belirtmişti.