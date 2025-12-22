Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Güler ve Kalın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüştü

FİDAN'DAN SDG ÇIKIŞI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, SDG'ye değinerek şunları söyledi:

"SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel"

10 MART MUTABAKATI

Görüşmelerde Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ün birinci yıl dönümünü müteakip dönemde yapılacak ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülüyor.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI DA MASADA

Ziyarette ayrıca, İsrail’in saldırganlığı nedeniyle Suriye’nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması bekleniyor.

Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları ile Suriye’nin İŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonuna (DMUK) ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan terör örgütü İŞİD’in yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik işbirliği de görüşülecek.

Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye hükümetinin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirmesinin yapılması da planlanıyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret münasebetiyle Şam’a intikal edecek.

3+3 FORMATINDAKİ KARŞILIKLI ZİYARETLER

Bunu izleyen süreçte, Suriye’de yeni dönemde ortaya çıkan bu olumlu atmosferin doğal bir sonucu olarak Türkiye ile Suriye arasındaki karşılıklı üst düzeyli ziyaretler, hız kaybetmeden devam etti.

İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler de önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli heyetle, 15 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti.

Bu toplantıyı müteakiben Fidan, Güler ve Kalın’la birlikte 13 Mart'ta Suriye’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim'de Ankara’da düzenlenmişti.