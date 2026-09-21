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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarla ilgili sözleri, Türkiye’nin Yemen’deki gelişmeler karşısında nasıl bir tutum alacağı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na dikkat çekerek, “Sözümüzün eriyiz” ifadelerini kullandı.

7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalanan anlaşma, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma iş birliğini kapsıyor. Anlaşmada, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne karşı yapılmış sayılacağı belirtiliyor.

FİDAN: SÖZÜMÜZÜN ERİYİZ

Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırılar bulunduğunu belirterek anlaşmaya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir, bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz.”

Fidan ayrıca Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan yapının kurumsallaşmasında sona yaklaşıldığını, personel görevlendirilmesi ve askeri karargahın oluşturulması aşamasına gelindiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı da 31 Ağustos'taki açıklamasında anlaşmanın ardından Stratejik ve Savunma Komitesi'nin tesis edildiğini duyurmuştu.

HUSİLERDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yemen'deki gelişmeler bağlamında gündeme gelmesinin ardından, Husilerden de Türkiye ve Pakistan'a yönelik açıklama geldi.

Husi hareketinin siyasi büro üyesi Muhammed el-Bukhaiti, Türkiye ve Pakistan'ın Yemen'deki çatışmaya doğrudan dahil olması durumunda iki ülkenin de askeri misillemeyle karşılaşacağını söyledi.

Bukhaiti, açıklamasında, “Allah’a yemin ederim ki, Türkiye ve Pakistan işin içine karışırsa, onlara demir yumrukla vuracağız” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMA TBMM'DE ONAY ALMADI" İTİRAZI

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusunda farklı bir değerlendirme yaptı.

Ünal, anlaşmanın TBMM’den henüz onay almadığını ve metninin kamuoyuyla paylaşılmadığını savunarak, “Ortada Ankara açısından yürürlükte olan bir anlaşma yok” dedi.

Ünal ayrıca Türkiye’nin Yemen’deki çatışmanın içine çekilmemesi gerektiğini belirterek anlaşmanın zamanlamasını eleştirdi. Bu değerlendirmeler Ünal’ın görüşleri olarak aktarılıyor.

ANLAŞMANIN KAPSAMI NE?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın resmi çerçevesinde, üç ülkenin kolektif caydırıcılığının güçlendirilmesi ve savunma iş birliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve savunma odaklı olduğu Türkiye ve Pakistan tarafından yapılan açıklamalarda da vurgulandı.

Bu nedenle Fidan’ın açıklamaları Türkiye’nin Yemen’e doğrudan asker göndereceği şeklinde kesinleşmiş bir karar olarak değil, Suudi Arabistan’ın karşı karşıya kaldığı saldırılar bağlamında Türkiye’nin anlaşmadan kaynaklanan savunma iş birliği çerçevesine ilişkin açıklama olarak değerlendiriliyor.