Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MÜZAKERE SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler sebebiyle ABD ile aracılar üzerinden yürütülen mesaj ve metin alışverişini durdurma kararı aldığını bildirdi.

Haberde, İran Silahlı Kuvvetleri ile "Direniş Cephesi" olarak isimlendirilen bölgesel müttefik unsurların, İsrail'in saldırılarına karşı yeni adımlar atma ve farklı cephelerde karşılık verme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.