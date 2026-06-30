Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması

Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması

Inter'in yıldız savunmacısı Alessandro Bastoni, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü küçük yaştaki fuhuş soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bastoni'nin avukatı ise oyuncunun reşit olmayan biriyle ilişki yaşadığı iddiasını reddetti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 1

İtalya futbolunda gündem yaratan bir soruşturma, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den takım arkadaşı Alessandro Bastoni'yi de çemberin içine aldı.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 2

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen küçük yaştaki fuhuş soruşturması kapsamında Bastoni'ye resmi soruşturma bildirimi gönderildi.

27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 3

Bastoni'nin, olayların yaşandığı dönemde 17 yaşında olduğu belirtilen bir genç kızla cinsel ilişki yaşadığı iddia edildi.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 4

Ancak soruşturma dosyasındaki ifadelerde genç kızın, Bastoni ile arasında herhangi bir cinsel ilişki yaşanmadığını söylediği aktarıldı. İtalyan yıldızın da hakkındaki suçlamaları reddettiği kaydedildi.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 5

LÜKS PARTİ ORGANİZASYONU İDDİASI

Soruşturmanın merkezinde, Milano'nun Cinisello Balsamo bölgesinde faaliyet gösterdiği öne sürülen ve VIP müşterilere, özellikle futbolculara yönelik "her şey dahil" özel organizasyonlar düzenlediği iddia edilen bir eskort ajansı bulunuyor.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 6

Savcılık, Bastoni'nin söz konusu organizasyon aracılığıyla genç kızla irtibat kurduğunu öne sürerken, olayın ayrıntıları soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediyor.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 7

ÜÇ FUTBOLCU TANIK OLARAK ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında Daniel Maldini, Riccardo Calafiori ve Kevin Bonifazi ise şüpheli değil, tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.

Yetkililer, bu oyuncular hakkında herhangi bir suçlama bulunmadığını ve yalnızca soruşturmanın aydınlatılması amacıyla bilgilerine başvurulacağını açıkladı.

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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması - Resim: 8

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Bastoni'nin avukatı Salvatore Scuto ise iddiaları reddederek şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim, reşit olmadığını bildiği bir kişiyle herhangi bir ilişki yaşadığını kesinlikle reddediyor. Soruşturmanın içeriğine dair henüz bilgi sahibi değiliz. Savcılığın davetine nasıl yanıt vereceğimizi dosyayı inceledikten sonra değerlendireceğiz."

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