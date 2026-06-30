Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına çocuk fuhuşu suçlaması

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Bastoni'nin avukatı Salvatore Scuto ise iddiaları reddederek şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim, reşit olmadığını bildiği bir kişiyle herhangi bir ilişki yaşadığını kesinlikle reddediyor. Soruşturmanın içeriğine dair henüz bilgi sahibi değiliz. Savcılığın davetine nasıl yanıt vereceğimizi dosyayı inceledikten sonra değerlendireceğiz."