Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Inter’de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, takım içindeki birlikteliğin başarıdaki en büyük etken olduğunu vurguladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: 'BİZİ DAHA DA KENETLEDİ'

Sezon boyunca yaşanan zorluklara değinen Çalhanoğlu, “Bu çok önemli bir başarı. Saha dışında yaşanan olaylar ve yaz dönemindeki karmaşa bizi daha da güçlü yaptı. Bu süreçte gerçek bir aile olduk” dedi.

CHIVU ETKİSİ

Takımın teknik direktörü Cristian Chivu’nun etkisine de değinen milli futbolcu, “Onunla birlikte daha da kenetlendik. Bizi birbirimize daha çok yaklaştırdı” ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK'

Başarılarının tesadüf olmadığını belirten Çalhanoğlu, “Bu şampiyonluğu hak ettik. Ortaya koyduğumuz performansla bunu fazlasıyla gösterdik” şeklinde konuştu.

'SAKATLIKLAR OLMASA DAHA FAZLASINI YAPABİLİRDİM'

Kendi performansını da değerlendiren yıldız oyuncu, “Chivu bana ilk günden güvenen isim oldu. Ben de sahada her şeyimi vermeye çalıştım. Sakatlıklar olmasa çok daha fazlasını yapabilirdim ama yine de katkı sağladığımı düşünüyorum” dedi.

'AZ KONUŞUP SAHADA GÖSTERDİM'

Sezon boyunca fazla konuşmamayı tercih ettiğini belirten Çalhanoğlu, “Az konuştum ama sahada her şeyi göstermeye çalıştım” ifadelerini kullandı.