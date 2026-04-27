Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcunun baldır kasında gerilme tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli orta sahanın durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.

32 yaşındaki oyuncunun, Dünya Kupası'na kadar toparlanmayı hedeflediği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu, takımının Torino deplasmanında oynadığı maçta kadroda yer almasına rağmen süre almadı.

İLK MAÇIMIZ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya ile oynayacak.

Milliler daha sonra 20 Haziran’da Paraguay ile, 26 Haziran’da ise ABD ile karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak.