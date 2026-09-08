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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan karşılaşmalarından birinde Real Madrid, Inter'i Santiago Bernabeu'da konuk edecek.

Dev mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Real Madrid karşısındaki 11'inde yer aldı. Real Madrid forması giyen Arda Güler ise maç kadrosunda yok.

ARDA GÜLER NEDEN KADRODA YOK?

Arda Güler'in geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası devam ediyor. Arda bu nedenle Inter karşısında forma giyemeyecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAHAYA ÇIKIYOR

Inter cephesinde ise bir başka milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

İtalyan ekibinin orta sahasında görev yapacak Hakan, Real Madrid deplasmanında takımının önemli kozlarından biri olacak.

REAL MADRID-INTER İLK 11'LER

Inter: Martinez, Pavard, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Jones, Carlos, Thuram, Lautaro Martinez.

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

REAL MADRID-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.