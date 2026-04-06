İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter'in Roma'yı 5-2 mağlup ettiği maça attığı harika golle damgasını vuran Hakan Çalhanoğlu maç sonrası verdiği röportajda Andrea Pirlo kıyaslamalarına cevap verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: 'BU YIL BENİM İÇİN KOLAY GEÇMEDİ'

Sky Sport'a konuşan Hakan Çalhanoğlu üst üste yaşadığı şansı sakatlıklara değinerek, "Bu yıl benim için kolay geçmedi. Kariyerimde hiç yaşamadığım uyluk ve baldır sakatlıklarım oldu ve yüzlerce maç oynadıktan sonra tekrar nüksettiler. Bunları daha iyi yönetmem, ayrıca daha iyi neler yapabileceğimi anlamam gerekiyor. Ama iyi olduğumda her şey daha kolay." dedi.

'PIRLO BİR FENOMENDİ'

Hakan Çalhanoğlu ayrıca oyun stilinin Pirlo'ya benzetilmesine verdiği alçakgönüllü cevapla da alkış topladı.

Tecrübeli oyuncu, “Pirlo gibi mi oynuyorum? Evet, ama Pirlo bambaşka bir şeydi, bir fenomendi. Oyun tarzımız benzer olabilir ama karşılaştırma bile yapılamaz.” ifadelerini kullandı.