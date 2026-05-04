Hakan Çalhanoğlu Inter’de şampiyonluk kutlamalarına yeni bir akım getirdi.

SON SERIE A ŞAMPİYONLUĞUNA DAMGA VURMUŞTU

İki yıl önce Serie A şampiyonluğunda Hakan Çalhanoğlu’nun ‘Made in Romania’ şarkısıyla dans ettiği anlar, Inter’de şampiyonluk kutlamalarının en çok konuşulan görüntüleri olmuştu.

YENİDEN KUTLAMALARDA GÖRÜLDÜ

Dün evinde Parma’yı mağlup ederek yeniden Serie A’da mutlu sona ulaşan Inter’de Hakan Çalhanoğlu’nun başlattığı akımın devamı görüldü.

Üstelik bu kez Rumen bir teknik direktörün (Cristian Chivu) takımın başında olması, viral olan kutlamayı daha da anlamlı hale getirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Cristian Chivu ile birlikte Interli oyuncuların Parma maçı sonrası soyunma odasında Hakan Çalhanoğlu’nun yeniden popüler hale gelmesini sağladığı ‘Made in Romania’ şarkısına eşlik ederek yaptıkları şampiyonluk kutlaması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KULÜBÜN KÜLTÜRÜNE DE KATKI SAĞLADI

Hakan Çalhanoğlu saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra Inter'e bir kutlama ritüeli de kazandırarak kulübün sportif başarısı kadar kültürüne de katkı sağlamış oldu.

KIZININ İSTEĞİ ÜZERİNE GOL DANSI OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bu şarkının çıkış hikayesini daha önce katıldığı Kafa Sports Youtube kanalında anlatan Hakan Çalhanoğlu, kızının şarkıyı TikTok’ta keşfettiği ve golden sonra ‘Bu dans hareketlerini yapar mısın?’ diye kendisinden rica etmesi üzerine ortaya çıktığını belirtmişti.

Soyunma odasında Arnautovic ile birlikte maç sonları bu şarkıyla eğlendiklerini ve bunu kutlamalara da taşıyarak ortaya renkli görüntülerin çıkmasıyla şarkının viral olduğunu ifade etti.