İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter Parma'yı konuk etti.
SAKATLIK SONRASI FORMASINA KAVUŞTU
Yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosunda yer alamayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayarak formasına kavuştu.
HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
Giuseppe Meazza'da mücadeleye Sucic'in 13. dakikada attığı golle hızlı başlayan Inter yalnızca 5 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.
MİLLİ YILDIZ SERIE A'DA 4 MAÇTA 3 GOLE ULAŞTI
Sakatlık dönüşü çıktığı ilk maçta ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A'da çıktığı 4 maçta 3 gole ulaştı.
INTER İLK YARIYI 3-0 ÖNDE KAPATTI
Inter ilk yarıyı Marcus Thuram'ın 31. dakikada attığı golle 3-0 önde kapattı.