İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter Parma'yı konuk etti.

SAKATLIK SONRASI FORMASINA KAVUŞTU

Yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosunda yer alamayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayarak formasına kavuştu.

Hakan Çalhanoğlu golle döndü - Resim : 1

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Giuseppe Meazza'da mücadeleye Sucic'in 13. dakikada attığı golle hızlı başlayan Inter yalnızca 5 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.

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MİLLİ YILDIZ SERIE A'DA 4 MAÇTA 3 GOLE ULAŞTI

Sakatlık dönüşü çıktığı ilk maçta ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A'da çıktığı 4 maçta 3 gole ulaştı.

INTER İLK YARIYI 3-0 ÖNDE KAPATTI

Inter ilk yarıyı Marcus Thuram'ın 31. dakikada attığı golle 3-0 önde kapattı.