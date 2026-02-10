Serie A'da şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla sürerken gözler şimdiden 25'inci haftada oynanacak İtalya Derbisi'ne çevrilmiş durumda.

İTALYA DERBİSİ'NDE HAKAN İLE KENAN KOZLARINI PAYLAŞACAK

Guiseppe Meazza'da Inter ile Juventus arasında oynanacak dev maçta milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız kozlarını paylaşacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU JUVENTUS'A KARŞI SAHADA OLACAK

Inter'de bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 4 maç kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus'a karşı sahalara geri dönmesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ LAZIO MAÇIYLA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Ligin 23. haftasında Parma ile oynanan maçta sakatlanan ve kupada Juventus'un Atalanta'ya elendiği maçta riske edilmeyen Kenan Yıldız ise son oynan Lazio karşılaşmasında kısa bir aranın ardından formasına kavuşmuştu.

İKİ MİLLİ YILDIZ DA FORMDA BİR SEZON GEÇİRİYOR

İki oyuncu da formda bir sezon geçiriyor. Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla Serie A'da 16 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergilerken Kenan Yıldız ise 23 lig maçında 8 gol, 5 asistle oynadı.

SERIE A' ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

İtalya'da Sevgililer Günü'ne denk gelen mücadelede; lider Inter kazanarak şampiyonluk yarışında Juventus'u devre dışı bırakmaya çalışacak. Juventus ise puan farkını 9'a indirip iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

INTER-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Inter-Juventus maçı TSİ 22:45'te başlayacak ve Türkiye'de S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu 1 kanallarında canlı yayınlanacak.