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Luis Suárez, Mason Greenwood ve Merih Demiral ile anlaştığını açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, son olarak Hakan Çalhanoğlu iddialarıyla gündeme geldi.

Safi'nin seçim kampanyasını yürüttüğü resmi sosyal medya hesabından, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen ve son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen "Made in Romania" şarkısının paylaşılması, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.

MİLLİ MAÇ SONRASI SORU GELDİ

A Milli Futbol Takımı'nın Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları soruldu.

📌 A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, transfer iddialarına ilişkin soruyu cevapsız bıraktı pic.twitter.com/Idx9skDX2y — DHA Spor (@dhaspor) June 7, 2026

Deneyimli orta saha oyuncusu, yöneltilen soruya yalnızca "İyi akşamlar" yanıtını vererek konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

INTER'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev alan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.