İtalya Serie A'da son iki haftadır kazanamamasına rağmen ikinci Milan'ın 8 puan önünde liderliğini sürdüren Inter'de gözler kilit oyuncuların geri dönüşüne çevrildi.

INTER YILDIZ OYUNCULARIN SAKATLIĞINDAN MÜZDARİP

Lauturo Martinez, Hakan Çalhanoğlu ve Alessandro Bastoni'nin sakatlıklarından müzdarip olan Inter'de ayrıca son maçta Henrikh Mkhitaryan da bu kervana katıldı.

Ligin 30. haftasında Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Inter'de sakalıkları bulunan yıldız isimlerin son durumları belli oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE BASTONI BU HAFTA KADRODA OLABİLİR

Lauturo Martinez ve Henrikh Mkhitaryan'ın Fiorentina maçında forma giymesinin düşük bir ihtimal olduğu belirtilirken milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile Alessandro Bastoni'nin takımla birlikte Floransa'ya gitmesi bekleniyor.

MONTELLA DA DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Üst üste yaşadığı şansız sakatlıklar nedeniyle yeni yılda bir türlü istikrarlı bir form grafiği sergileyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun geri dönüşü Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu kadar A Milli Takım patronu Vincenzo Montella'yı da yakından ilgilendiriyor.

Dünya Kupası'nda 26 Mart'ta Romanya ile oynanacak kritik play-off maçının yaklaşması nedeniyle kısa süre içerisinde aday kadroyu duyurması beklenen Montella, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan gelecek habere kilitlendi.

A MİLLİ TAKIM KAPTANI KRİTİK MAÇ ÖNCESİ KADRODA YER ALABİLECEK

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlığını atlatması ve Fiorentina maçında görev alabilecek olması İtalyan teknik adamın da planlarının sekteye uğramaması anlamına geliyor.

Montella'nın açıklayacağı aday kadroda Hakan Çalhanoğlu'nun yer alması beklense de Romanya maçında sahada olup olmayacağı konusu ise maç gününe kadar belirsizliğini koruyacak gibi duruyor.

INTER'DE 25 MAÇTA 14 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Inter ile 25 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu son olarak 28 Şubat'ta ligde Genoa ile oynanan maçta forma giymiş ve penaltıdan ağları havalandırmıştı.

MILAN VE ATALANTA MAÇLARINDA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Son iki maçta önce Milan'a 1-0 yenilen ardından da Atalanta ile 1-1 berabere kalan Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissedildi.