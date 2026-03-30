A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde kaptan Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kosovalı bir muhabirin, “20 sene önce ‘Çek bir Letonya’ diye manşet atılmıştı. İbrahim Hacıosmanoğlu da geçenlerde ‘Kosova, Romanya ve Slovakya’yı yenemezsek Dünya Kupası’na gitmeyelim’ dedi. Bu sizin üzerinizde baskı oluşturuyor mu?” sorusuna Çalhanoğlu,

"Herkesin bakış açısı farklıdır. Ben futbolcu gözüyle bakıyorum. Hiçbir zaman bir rakibi küçümsemedim. Başkanın bakış açısı farklıdır," yanıtını verdi.

“KAPTAN OLARAK TEK HEDEFİM…”

“Kaptan olarak tek hedefim ve isteğim, 2002’de oynamış abilerimi aramızda görmek. Tugay ağabey, Yıldıray ağabey, Alpay ağabey, İlhan ağabey, Bülent ağabey… Onlarla Amerika’ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek isterim. Çünkü onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur.”

“BİZİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞANLAR VAR”

“Takımın motivasyonu yerinde. Bazen kışkırtmaya çalışanlar oluyor ama biz hiçbir zaman etkilenmedik. Tek amacımız Dünya Kupası’na gitmek. Birbirimize sevgiyle yaklaşıyoruz ve bizi kopartmaya çalışanlar bunu asla başaramayacak.

Bu benim kariyer maçım. Milli Takım’ı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Çok çalıştık, uğraştık ve tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Son bir maç kaldı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülke olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın başaracağız.”

“TÜRK GURBETÇİLER İNŞALLAH TÜRKİYE’Yİ SEÇER”

“Almanya’da doğdum ve yetiştim. Kulüplerime teşekkür ederim, onlar sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Herkesin görüşüne saygım var ama kalbinizin sesini dinleyin. Türk gurbetçiler inşallah Türkiye’yi seçer. Benden sonra Kenan, Orkun, Can geldi. 80 milyonuz ve yetenekli oyuncularımız var. İnşallah bu gelişim devam eder.”