Ankara Keçiören'de 10 Ağustos 2025'te çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç., dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir Zeynal ve 19 yaşındaki Umut Kılınç ile yol verme meselesinden tartıştı. 15 yaşındaki M.N.Ç.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İLK DURUŞMA BAŞLIYOR

Çakır'ın öldürülmesinin ardından açılan davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlıyor. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma öncesi yoğunluk oluştu. Duruşmayı takip etmek üzere Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatları Ersan Barkın ve Aysenur Afyon da adliyeye geldi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır’ın adliyeye gelişi sırasında taraf yakınları polis barikatıyla ayrıldı, adliye koridorlarında güvenlik önlemleri artırıldı.