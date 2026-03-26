Araştırmacı Hakan Bayrakçı, ekonomi ve siyasi gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayrakçı, ekonomide yaşanan sorunların kısa vadeli hamlelerle çözülemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İki yılda ekonomide neler olur bilmiyorum. Ama iktidarlar seçime giderken hangi manevraları yapar, onu çözecek kadar da tecrübeniz var? Bu yalnız öyle bir aşama ki… eğer genel bir toparlanma olmazsa o tür manevralarla çözülebilecek bir aşama bitti. O tür çıkışı yok kalmadı, söyleyeyim yani 40 yıllık tecrübemle bunu söyleyelim. Hani her şey böyle kötü gidecek efendim… Seçimde 1 ay kala ya da 3 ay kala emekli maaşına çok bomba zam yapılacak, kurtarmazsın bu sefer, kurtaramazsın.”

“EKONOMİNİN GERÇEKTEN TOPARLANMASI LAZIM”

Ekonomide kalıcı iyileşmenin şart olduğunu vurgulayan Bayrakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonominin gerçekten toparlanması lazım çünkü birikimi var, üç dört yıl insanları hırpalıyor. Ekonomi böyle toparlanması lazım. Toparlanır diyorlar ama belki inşallah yani ülkemiz içinde… İnşallah ekonominin toparlanmasını bir yana bırakalım.”

“TUTUKLAMALAR AK PARTİ’YE YARAMIYOR”

Bayrakçı, siyasi süreçlere ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“İkinci mevzu, ben tutuklamalar konusunun AK Parti’ye yaramadığını düşünüyorum. Belediye takipleri, yolsuzlukları vesaireler… Bak bunlar işte hırsızmış, Türkiye’yi soymuşlar falan. Algı öyle olmuyor, algı öyle işlenmiyor.”

FETÖ SÜRECİNE ATIF YAPTI

Geçmişte yaşanan süreci hatırlatan Bayrakçı, şu değerlendirmede bulundu:

“Şimdi söylüyoruz ya bak şunu yapmışlar bunu yapmışlar… Güzel de bak mevzu şu: Türkiye’de FETÖ süreci. FETÖ sürecinde ne oldu? Bir sürü Türkiye’nin subayı, milli harzdaki milliyetçinin, insanın, ne bileyim Amerika’nın adamı olmayan subayları falan tutuklandılar, hapislere atıldılar.”