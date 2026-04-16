İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, mevcut ekonomik konjonktürde enflasyonla mücadele programının sürdürülebilir olmadığını belirterek, Türkiye’nin yeni bir ekonomi programına geçmesi gerektiğini söyledi.

LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Aran, küresel ölçekte yaşanan savaş, enerji krizi ve arz sorunlarının enflasyonu kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı. Bu şartlar altında mevcut programın reel sektör ve bankalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Ekonimim'in haberine göre Aran, uygulanan program sayesinde enflasyonun önemli ölçüde düşürüldüğünü ve rezervlerin güçlendiğini kabul etmekle birlikte, gelinen noktada reel sektörün ciddi şekilde yıprandığını söyledi.

KOBİ’lerin özellikle vadeli satışlarda risk altında olduğunu belirten Aran, önümüzdeki dönemde tahsilat sorunlarının artabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle firmaların finansman ve kredi kullanımında daha temkinli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut koşulların enflasyonla mücadeleye elverişli olmadığını savunan Aran, ekonomi yönetiminin açık bir iletişimle yeni bir yol haritası belirlemesi gerektiğini söyledi.

Aran’a göre, yeni dönemde odak noktası sanayinin dönüşümü olmalı. Yerli üretim, stratejik sektörler ve teknoloji yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Aran, “Gerekirse daha yüksek enflasyon göze alınarak üretim odaklı bir büyüme modeli benimsenmeli” değerlendirmesinde bulundu.



Enflasyonla mücadelenin tamamen terk edilmemesi gerektiğini de ekleyen Aran, uygun koşullar oluştuğunda bu politikaya yeniden dönülebileceğini ifade etti.