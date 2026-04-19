Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle site aidat artışlarından bina güvenliğine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler gündeme geldi. Teklifte, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konut ve site yönetimi başlıklarının yanı sıra deprem bölgesine yönelik dikkat çeken bir madde de yer aldı.

Teklif kapsamında site aidatlarına yıl başında yalnızca yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek. Yeni aidat tutarının kesinleşmesi için üç ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

Ayrıca site yönetim şirketleri kayıt altına alınacak, düzenli denetime tabi tutulacak ve temsilciler ile yöneticiler için periyodik eğitim şartı getirilecek. Kullanım izni bulunan yapılarda ise yangın güvenliğine yönelik düzenli kontroller yapılacak.

Düzenlemeye göre, 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe destekleri ve kredi ödemeleri haciz işlemine konu edilemeyecek. Böylece depremzedelere ulaştırılan yardımların farklı borç işlemleri nedeniyle kesintiye uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kanun teklifinin önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.