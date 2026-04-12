Haiti basınında yer alan haberlere göre, kalede düzenlenen geleneksel kutlama programına yoğun katılım oldu.

Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte kalabalığın kontrol altına alınamaması faciaya yol açtı.

TEK GİRİŞ ÇIKIŞ İZDİHAMI TETİKLEDİ

Organizatörlerin kalabalığı yönlendirmek için yalnızca tek bir giriş ve çıkış noktası belirlediği, bu durumun izdihama neden olduğu aktarıldı.

Yaşanan yoğunluk sırasında 30 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

TARİHİ YAPI TURİZMİN MERKEZİNDE

yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Laferriere Kalesi, ülkenin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.