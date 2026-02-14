YENİÇAĞ- Sıcak Haber - Ahmet TAKAN

Mehmet Öcalan, İmralı’da son yaptıkları görüşmede Abdullah Öcalan’ın Suriye ‘Rojava’ bölgesi için “ Türkiye hepsinin boğazını keser”, ve Türkiye’yi kast ederek, ‘Sokakta ölü tavuklar var, kokuyor” dediğini söyledi. Abdullah Öcalan, AKP iktidarının desteklediği Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’yı da terör örgütü IŞİD ile bir tutmuş.

Terör örgütü PKK’nın sözde haber ajansına konuşan Mehmet Öcalan, İmralı Cezaevi’nde yaptıkları görüşmede , ağabeyi Abdullah Öcalan’ın en çok Kuzey ve Doğu Suriye’nin durumu üzerinde durduğunu dile getirdi. Mehmet Öcalan, “Bakur Kürtleri için bir diyaloğun işlediğini söyledi. Rojhilat, Başur ve Rojava Kürtlerini kapsamadığını söyledi. ‘Rojava tehlike altında’ dedi. Ahmed Şara’yı İŞİD ile bir tuttu. ‘Türkiye’yi iyi tanıyorsunuz. Eğer Rojava silah bırakırsa gelecekte İŞİD- HTŞ bir yandan, Türkiye bir yandan girer. Rojava’yı ortadan kaldırır, hepsinin boğazını keserler’ dedi. Görüşme kayıt altına alındı” şeklinde konuştu.

Mehmet Öcalan, kalıcı bir çözüm için Abdullah Öcalan’ın “Umut İlkesi”nin uygulanması gerektiğini vurguladı. Mehmet Öcalan, “Başkan üzerine düşen her şeyi yaptı ve bunu herkes de çok iyi biliyor. Devlet ise daha doğru düzgün bir şey yapmadı. Bundan sonra devletin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. ‘Umut İlkesi’ zaten yasada var. Sadece başkan için de değil, diğer tutsaklar için de uygulanmalı. Bir an önce bu hak uygulanmalı. Ayrıca Kürtlerin varlığını da artık kabul etmeli. Varlıkları anayasada kabul edilmeli. Dilleri ve kültürleri varlıklarıdır zaten” dedi.

Mehmet Öcalan, son görüşmede Abdullah Öcalan’ın en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesinin de dil ve kültür hakları olduğunu söyledi. Abdullah Öcalan’ın “Dili ve kültürü olmayan bir halk, zaten varlık olarak da yoktur” dediğini belirten Öcalan, “Başkan ‘Herkes kendi evinde, sokağında ve her yerde kendi dili ile konuşmalı’ dedi. Hatta, ‘Sokakta ölü tavuklar var, kokuyor. Kendi dili ile konuşmayan kişileri bu tavuğa benzetiyorum’ dedi” şeklinde konuştu.