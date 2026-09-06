Haftanın son günü yollar nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç oldu?

​İstanbul genelinde ana arterlerde trafik akışı değişkenlik gösterirken akşam genel trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü. İBB trafik haritasına göre, kentin hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki kritik hatlarda zaman zaman durma noktasına gelen araç kuyrukları dikkat çekiyor.