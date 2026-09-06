İstanbul genelinde ana arterlerde trafik akışı değişkenlik gösterirken akşam genel trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü. İBB trafik haritasına göre, kentin hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki kritik hatlarda zaman zaman durma noktasına gelen araç kuyrukları dikkat çekiyor.
Haftanın son günü yollar nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç oldu?
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 49 seviyesine ulaşırken, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ana arterler ile köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle D-100, TEM ve köprü güzergâhlarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.Dilem Taştan
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Yaklaşımları: Köprü bağlantı yollarında, özellikle Mecidiyeköy, Şişli ve Beşiktaş katılım noktalarında yoğunluk üst seviyelere ulaştı.
E-5 (D-100) Karayolu: Küçükçekmece - Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ve Haliç - Cevizlibağ güzergâhında bölgesel sıkışıklıklar yaşanıyor.
TEM Otoyolu: Mahmutbey gişeler mevkii, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa geçişlerinde trafik ağır seyrediyor.
Anadolu Yakası: D-100 Karayolu (E-5): Kadıköy, Göztepe, Bostancı, Maltepe ve Kartal hatlarında her iki yönde de kırmızıya çalan kilitlenmeler ve araç kuyrukları gözleniyor.
Köprü Bağlantı Yolları & TEM: Ataşehir ve Ümraniye ayrımları ile FSM Köprüsü Anadolu Yakası yaklaşımında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Yetkililer, özellikle köprü geçişlerini ve ana arterleri kullanacak sürücülerin alternatif güzergâhları veya toplu taşıma imkânlarını değerlendirmelerini öneriyor.