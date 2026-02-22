BORSA İSTANBUL HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftayı negatif tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,74 değer kaybıyla 13.934,06 puana geriledi. Endeks hafta boyunca 13.718,14 ile 14.532,67 puan aralığında hareket etti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE KARIŞIK SEYİR

Hizmetler endeksi haftayı yüzde 3,08 düşüşle 12.420,26 puanda tamamlarken, sanayi endeksi yüzde 2,60 gerileyerek 16.858,46 puana indi. Mali endeks yüzde 1,17 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 3,20 artışla 37.463,35 puana yükseldi.

ALTIN ŞAŞIRTMADI

Bu hafta yatırımcısına kazandıran araçların başında altın geldi. 24 ayar gram altın yüzde 1,33 artışla 7 bin 111 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını yüzde 1,32 değer kazanarak 47 bin 894 liradan satıldı.

DÖVİZDE SINIRLI ARTIŞ

Dolar haftayı sınırlı da olsa artışla tamamladı. Satış fiyatı yüzde 0,07 yükselerek 43,77 liraya çıktı. Euro ise yüzde 0,62 düşüşle 51,61 liraya geriledi.

STERLİN VE FRANK GERİLEDİ

İngiliz Sterlini haftalık bazda yüzde 0,97 değer kaybederek 59,06 liraya inerken, İsviçre Frangı da yüzde 0,49 düşüşle 56,63 liradan işlem gördü.

Genel tabloya bakıldığında, bu hafta yatırımcısına altın ve dolar kazandırırken, borsa ve bazı yabancı para birimleri değer kaybetti.