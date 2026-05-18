Diziler son bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, haftalık reyting tablosunda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Özellikle Uzak Şehir ile Taşacak Bu Deniz arasındaki zirve yarışı dikkat çekti.
Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Lider değişti
Televizyon ekranlarında sezon finali heyecanı giderek artarken, 11-17 Mayıs haftasının reyting şampiyonları da belli oldu.Derleyen: Cemile Kurel
Haftanın reyting sonuçlarına göre Total kategorisinde liderlik koltuğunu Uzak Şehir kaptı.
AB ve ABC1 gruplarında ise zirvede Taşacak Bu Deniz yer aldı. Haftanın sürpriz çıkışını ise Yeraltı yaptı. Dizi, özellikle AB grubunda yükselişe geçerek ikinci sıraya yerleşti ve Uzak Şehir’i geride bırakmayı başardı.
Öte yandan Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin ve Kızılcık Şerbeti de tüm kategorilerde güçlü performanslarıyla öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Sezon finaline yaklaşılırken diziler yalnızca yayın günlerinde değil, haftalık reyting sıralamalarında da izlenme savaşını sürdürüyor.
11-17 Mayıs Haftasının En Çok İzlenen Dizileri
Total
Uzak Şehir — 12.29
Taşacak Bu Deniz — 11.91
Sevdiğim Sensin — 9.28
Yeraltı — 8.45
Güller ve Günahlar — 7.28
AB
Taşacak Bu Deniz — 11.70
Yeraltı — 7.89
Uzak Şehir — 7.53
Sevdiğim Sensin — 5.89
Kızılcık Şerbeti — 5.34
ABC1
Taşacak Bu Deniz — 12.51
Uzak Şehir — 11.03
Yeraltı — 8.97
Sevdiğim Sensin — 8.56
Güller ve Günahlar — 6.38