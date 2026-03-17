Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Anasayfa Yaşam Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor

Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor

Kefir, sindirim sistemini destekleyen en etkili doğal probiyotiklerden biri olarak bilinir. Düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak dengesini korumaya yardımcı olur, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların hafiflemesine katkı sağlar. Küçük bir dokunuşla bu faydayı daha da artırmak mümkün.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - Resim: 1

Günümüzde birçok kişi kabızlık, sindirim yavaşlığı ve bağırsak düzensizliği gibi problemlerle karşı karşıya kalıyor. Doğal çözümler arayanlar için kefire eklenecek basit bir malzeme, bağırsakların daha aktif çalışmasına destek olabilir. Üstelik bu yöntem hem kolay uygulanır hem de oldukça etkili.

Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - Resim: 2

CHİA TOHUMUNUN GÜCÜ

Kefire eklenecek 1 tatlı kaşığı chia tohumu, sindirim sistemine önemli katkılar sunar. Sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamına gelen chia, bağırsakların daha rahat çalışmasını destekler. Böylece sindirim süreci kolaylaşır ve bağırsak hareketleri artar.

Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - Resim: 3

BAĞIRSAKLARA DOĞAL DESTEK

Yüksek lif içeriğine sahip chia tohumu, bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Kefirin probiyotik yapısıyla birleştiğinde, hem yararlı bakteriler desteklenir hem de sindirim daha verimli hale gelir. Özellikle düzensiz sindirim sorunu yaşayanlar için iyi bir alternatiftir.

Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - Resim: 4

NASIL HAZIRLANIR?

Bir bardak kefire 1 tatlı kaşığı chia tohumu ekleyip karıştırın. Karışımı 10–15 dakika bekleterek tohumların şişmesini sağlayın. Sabah aç karnına tüketildiğinde gün boyu sindirim sisteminin daha aktif çalışmasına yardımcı olabilir.

Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - Resim: 5

UZUN SÜRE TOKLUK SAĞLAR

Chia tohumu yalnızca sindirimi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda uzun süre tokluk hissi verir.

Haftada 2 kez tüketmek yetiyor: Şişkinliği kökünden kurutup bağırsakları saat gibi çalıştırıyor - Resim: 6

Bu özelliği sayesinde kilo kontrolüne katkıda bulunur ve metabolizmanın daha dengeli çalışmasına yardımcı olur.

Kaynak: Haber Merkezi
