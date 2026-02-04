Hafta içi yoğun iş temposu ve sosyal yükümlülükler nedeniyle uykusuz kalan milyonlarca insanın sığındığı "hafta sonu uykuyu telafi etme" stratejisinin biyolojik bir karşılığı olmadığı ortaya çıktı.

Modern toplumun en büyük yanılgılarından biri olan uyku depolama kavramı, kronik yorgunluk ve metabolik düzensizliklerin temel sebebi olarak gösterildi.

Hafta boyunca biriken uyku borcunun hafta sonu fazladan uyuyarak kapatılamayacağı, yapılan son araştırmalarla kesinlik kazandı

Uzmanlar, düzensiz uyku alışkanlıklarının metabolik süreçleri bozarak ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdiğini vurguladı.

UYKU BORCU "TAKSİTLE" ÖDENMİYOR

Colorado Boulder Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ve büyük ses getiren bir araştırma, hafta sonu uykusunun hafta içindeki hasarı onarmadığını kanıtladı.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Kenneth Wright, deneklerin hafta sonu ne kadar çok uyursa uyusun, hafta içi uykusuzluğunun yarattığı insülin direnci ve kilo alımı gibi olumsuz etkilerin değişmediğini kaydetti.

Wright, vücudun biyolojik saatinin (sirkadiyen ritim) bu tür ani değişimlere uyum sağlayamadığını ve sistemin karıştığını belirtti.

KALP SAĞLIĞI VE METABOLİZMA TEHLİKEDE

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi Uyku Tıbbı Bölümü'nden Prof. Dr. Charles Czeisler, uyku düzenindeki bu dalgalanmaların "sosyal jetlag" olarak adlandırıldığını aktardı.

Czeisler, hafta sonu geç saatlere kadar uyumanın, vücudun biyolojik saatini kaydırdığını ve pazartesi sabahı uyanmayı çok daha zor hale getirdiğini ifade etti. Bu durumun uzun vadede kalp damar hastalıkları riskini %11 oranında artırdığına dikkat çekti.

"BEYİN TEMİZLİĞİ" KESİNTİYE UĞRUYOR

Nörobilim dünyasının önde gelen isimlerinden, "Niçin Uyuruz?" kitabının yazarı ve Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Matthew Walker, uykunun bir banka hesabı gibi çalışmadığını vurguladı.

Walker, uykusuzluk sırasında beyinde biriken toksik proteinlerin (beta-amiloid) ancak düzenli ve derin bir uyku evresinde temizlenebildiğini bildirdi.

Hafta sonu yapılan "uyku ataklarının" bu temizlik sürecini tam kapasiteyle gerçekleştiremediğini, dolayısıyla benin bilişsel fonksiyonlarının zayıfladığını dile getirdi.