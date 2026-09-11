Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12-16 Eylül 2026 tarihli 5 günlük tahminine göre yurt genelinde güneşli ve sıcak bir hafta sonu yaşanacak. Doğu Karadeniz’de bulutlanma artarken yeni haftayla birlikte yağışlı sistem tüm ülkeye yayılacak.
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Pazar günü yağmur geliyor
Ülke genelinde parçalı bulutlu hava ve batıda devam eden yaz sıcakları, yeni haftayla birlikte yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Pazar gününden itibaren yağmur tüm yurtta adım adım etkisini gösterecek.Mehmet Köpüklü
Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu gökyüzü hakimken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Batı ve güney bölgelerde ise yaz sıcakları etkisini sürdürecek. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte batıdan giren yağışlı sistem adım adım tüm yurtta kendini hissettirecek. Vatandaşların hafta sonu açık hava etkinlikleri planlarken pazar gününden itibaren yağış havaya girecek.
Marmara Bölgesi’nde açık ve az bulutlu hava
Marmara Bölgesi genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İstanbul ve çevresinde sıcaklık 29 dereceye ulaşırken Edirne civarında 33 derece, Bursa ve Balıkesir hattında ise 31 ile 33 derece arasında değerler ölçülecek. Bölgede rüzgarın hafif güneyli esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklıkları da 24-25 derece civarında seyredeceği için plaj keyfi yapmak isteyenler için uygun bir dönem olacak. Hafta sonu İstanbul’da nem oranının düşük kalması nedeniyle hissedilen sıcaklık gerçek değerlerle yakın seyredecek.
Ege ve Akdeniz’de yüksek sıcaklar etkisini gösteriyor
Ege ve Akdeniz bölgeleri güneşli havanın en yoğun hissedildiği yerler olacak. İzmir civarında 31 derece, Muğla ve Kıyı Ege hattında 36 dereceye varan sıcaklıklar dikkat çekecek.
İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde Afyon ve Isparta çevrelerinde sıcaklık 31 derece civarında seyredecek. Antalya ve Mersin kıyılarında da benzer yüksek değerler görülecek. Uzmanlar bu bölgelerde uzun süre güneş altında kalınmamasını, bol su tüketilmesini ve açık renkli giysiler tercih edilmesini tavsiye ediyor. Özellikle öğle saatlerinde UV indeksinin yüksek olması nedeniyle güneş kremi kullanımı önem taşıyor.
İç Anadolu’da az bulutlu ve güneşli gökyüzü
İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Eskişehir, Konya ve Kayseri genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Bölge genelinde ortalama sıcaklıklar 30 ile 31 derece arasında değişecek.
Ankara’da gündüz sıcaklıklarının 31 dereceye yaklaşması beklenirken gece değerleri 15-16 dereceye kadar düşecek. Bu da gündüz-gece arasındaki sıcaklık farkının hissedilir düzeyde olacağını gösteriyor.
Çiftçiler için sulama ihtiyacının artabileceği bir dönem yaşanacak. Hafta sonu açık hava festivalleri ve piknik planlayanlar için uygun şartlar oluşacak.
Karadeniz Bölgesi
Batı ve Orta Karadeniz’de güneşli bir hava görülürken Zonguldak’ta 25 derece, Samsun’da 30 derece sıcaklık kaydedilecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Trabzon ve Rize çevrelerinde sıcaklıklar 24-25 derece seviyelerine gerileyecek. Bu bölgelerde nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek algılanabilir.
Doğu Karadeniz’de yerel olarak sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Denizcilik faaliyetlerinde bulunanların rüzgar ve dalga durumunu takip etmesi öneriliyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Sıcaklıklar YüksekGüneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıklar etkisini koruyacak.
Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır hatlarında termometreler 36 dereceyi gösterecek. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Erzurum çevresinde 27 derece, Van civarında 26 derece ve Hakkari taraflarında 29 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Yeni haftanın ilk günlerinden itibaren batı bölgelerinden başlayarak yağışlı sistemin etkisi artacak.
Pazartesi ve salı günleri özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısında sağanak yağışlar görülebilir.
Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışların yurdun iç ve doğu kesimlerine yayılması bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağışların etkili olacağı bölgelerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtildi.