Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Pazar günü yağmur geliyor

Marmara Bölgesi’nde açık ve az bulutlu hava

Marmara Bölgesi genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İstanbul ve çevresinde sıcaklık 29 dereceye ulaşırken Edirne civarında 33 derece, Bursa ve Balıkesir hattında ise 31 ile 33 derece arasında değerler ölçülecek. Bölgede rüzgarın hafif güneyli esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklıkları da 24-25 derece civarında seyredeceği için plaj keyfi yapmak isteyenler için uygun bir dönem olacak. Hafta sonu İstanbul’da nem oranının düşük kalması nedeniyle hissedilen sıcaklık gerçek değerlerle yakın seyredecek.