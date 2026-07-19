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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafta sonu gezisi için Halfeti'ye gidenleri taşıyan otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, otoban bağlantı yolu üzerindeki Halfeti yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan hafta sonu gezisi için Halfeti'ye gidenlerin bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobil, bağlantı yoluna çıktığı sırada 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka hafif ticari aracın yandan çarpması sonucu savruldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş Seydi ile Zeynep Ecrin Seydi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ve Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.