İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, aralarında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş bulunan üç kişinin testlerinin pozitif olduğu belirtildi. Rapora göre, söz konusu kişilerin saç örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlere rastlandı.

Sonuçların kamuoyuna yansımasının ardından Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, hayatı boyunca haberlere konu olan yasaklı maddeyi hiç kullanmadığını vurgulayarak, resmi makamlardan testin yeniden yapılmasını talep edeceğini dile getirdi.

Yaşanan durumun bir karışıklık olduğunu düşündüğünü ifade eden Sancaktutan, gerçeğin ortaya çıkması için gereken her adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Hafsanur Sancaktutan'ın açıklaması:

Hayatım boyunca haberlerde bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm.