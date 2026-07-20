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Kaynak: Haber Merkezi

Son olarak Kubilay Aka ile barışan Sancaktutan imaj değişikliğine gitti. Saçlarını omuz hizasında kestiren oyuncu, bir de kakül bıraktı. Yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, peş peşe yorumlar geldi.

Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun eski halinin çok daha güzel olduğunu söylerken 'Eski saçları çok daha yakışıyordu.', 'Kakül hiç olmamış', 'Bu imaj Hafsanur'un enerjisini değiştirmiş', 'Keşke kestirmeseydi' yorumlar yapıldı.

İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYOR DEMİŞTİ

Kubilay Aka aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti. Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" ifadelerini kullanmıştı.