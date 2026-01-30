Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ilişkisi geçen yıl başlamıştı. İkilinin tanışıklığı, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir reklam projesine dayanıyor. O dönemde arkadaş olan çiftin ilişkisi, zaman içinde romantik bir boyut kazandı. Gözlerden uzak bir birliktelik sürdürmeyi tercih eden ikili, nadiren yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve özel günlerdeki sürprizlerle gündeme geliyordu.

NASIL TANIŞTILAR?

Kubilay Aka, katıldığı bir programda ilişkilerinin başlangıcını şu sözlerle anlatmıştı:

“5–6 yıl önce bir reklam çekiminde beraberdik ama o zaman aramızda herhangi bir şey yoktu. Daha sonra çeşitli etkinliklerde tekrar karşılaştık. Son bir yıldır ise hislerimizi daha net bir şekilde paylaşmaya başladık.”

AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören İnci Taneleri dizisinde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın ayrıldığı öne sürülüyor.

BİRLİKTE ÇEKİNDİKLERİ FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

İddiaları güçlendiren detay ise Sancaktutan’ın, sevgilisiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırması oldu. Buna karşın çiftin hâlâ Instagram’da birbirlerini takip ettiği ve Kubilay Aka’nın paylaşımlarını silmediği görülüyor.

Ayrılık iddialarıyla ilgili olarak ünlü çiftten şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.