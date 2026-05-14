Kuşadası ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hafriyat taşıma sırasında gerekli önlemleri almadan kamuya ait yolu kirleten şahsa ceza kesildi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevre temizliği ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'ta gerçekleştirilen kontrollerde, hafriyat taşıyan bir aracın yükünün üzerini branda ile kapatmadan nakliye yaptığı tespit edildi. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan taşıma nedeniyle kamuya ait yolun ve çevrenin kirletildiğini belirleyen ekipler, olayla ilgili işlem başlattı. Yapılan incelemelerin ardından çevreyi kirlettiği belirlenen şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım para cezası uygulandı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.