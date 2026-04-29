İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında korku dolu anlar yaşandı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir hafriyat kamyonu, o sırada dönüş alan servis aracına çarparak büyük bir kazaya sebebiyet verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Arnavutköy istikametinde seyir halindeki Murat S. idaresindeki 34 MSM 658 plakalı hafriyat kamyonunun, trafik ışıklarına uymayarak yoluna devam etmesiyle gerçekleşti. Kamyon, o esnada Sultangazi yönüne dönüş yapmak için hareket eden Erdoğan Ş. yönetimindeki 34 LDB 601 plakalı servis aracına hızla çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan servis şoförü Erdoğan Ş.’ye ilk müdahale, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Trafik magandalığının boyutunu gözler önüne seren kaza anı, bir başka aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun durmayarak kırmızı ışıkta geçtiği ve yola çıkan servis aracına çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.