Edirne’de meydana gelen trafik kazasında çakıl yüklü bir hafriyat kamyonu devrildi, kazada sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda araç trafiği uzun süre aksadı.
Edinilen bilgilere göre, Lalapaşa yönünden Edirne istikametine ilerleyen K.Ş. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Hasanağa Bayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına yan yattı. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kamyonun yoldan kaldırılması sırasında Hamzabeyli Sınır Kapısı yönüne ilerleyen ihracat tırları ile Edirne merkez istikametine giden araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.