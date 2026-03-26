Kaza, D-100 kara yolunun Kartalkaya Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Hayati Budak idaresindeki 14 EU 843 plakalı hafriyat kamyonu, önünde seyreden Kenan Eymez yönetimindeki 67 SH 079 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Eymez ile birlikte otomobildeki 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.