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Kaynak: Haber Merkezi

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki haberlere erişim engeli getirildi.

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'daki komşularının kendisinden şikayetçi olduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlere, Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4338 sayılı kararıyla erişim engeli getirildi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'daki villasındaki komşularının kendisinden şikayetçi olduğuna yönelik haberlere erişim engeli kararı verildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'ne bağlı EngelliWeb tarafından yapılan açıklamada "Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'daki villasının bulunduğu sitede, site yönetimi ve komşularıyla yaşadığı uyuşmazlıklar hakkındaki haberler, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4338 sayılı kararıyla erişime engellendi" ifadelerine yer verildi.