Nörobilim alanında yürütülen son çalışmalar, beslenme alışkanlıklarının beyin plastisitesi üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle "süper besin" kategorisinde yer alan yağlı balıklar ve yaban mersini, bilişsel fonksiyonları optimize eden en güçlü bileşenler olarak öne çıktı.

Bilim dünyası, beyin fonksiyonlarını koruyan ve hafızayı keskinleştiren besinler üzerine yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmaları güncelledi.

Yapılan araştırmalar, düzenli tüketilen belirli gıdaların bilişsel gerilemeyi önemli ölçüde yavaşlattığını kanıtladı.

Omega-3 ve Nöron Koruyucu Kalkan Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Rudy Tanzi, yağlı balıklarda bulunan yüksek orandaki Omega-3 yağ asitlerinin beyin hücre zarlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Tanzi, özellikle somon ve sardalya gibi balıkların düzenli tüketiminin, beyindeki kan akışını artırarak öğrenme yetisini doğrudan etkilediğini belirtti.

Yapılan klinik testlerde, bu yağ asitlerinin beyindeki amiloid plaklarının birikimini azaltmaya yardımcı olduğu gözlemlendi.

Antioksidan Gücü ve Hücresel Yenilenme İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme biyokimyacısı Dr. Jeremy Spencer, yaban mersini içerisinde bulunan flavonoidlerin hafıza üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

Spencer, bu bileşenlerin beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdığını ve hücresel stresi minimize ettiğini vurguladı.

Araştırma sonuçları, yaban mersini tüketen bireylerin kısa süreli hafıza testlerinde daha yüksek performans sergilediğini ortaya koydu.

Bu iki besinin diyet programlarına dahil edilmesi, sadece mevcut hafızayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda yaşa bağlı zihinsel yorgunluğun da önüne geçiyor.

Uzmanlar, doğal beslenme yoluyla alınan bu bileşenlerin, sentetik takviyelere oranla çok daha hızlı emilim sağladığına dikkat çekti.