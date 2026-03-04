Sivas'ta Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görüntülendi.

Hafik ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hafik Gölü'nde kuşların zorlu mesaisi: Turnalar ve yaban kazları kar altında yiyecek arıyor - Resim : 1

İlçe genelinde dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Hafik Gölü çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Hafik Gölü'nde kuşların zorlu mesaisi: Turnalar ve yaban kazları kar altında yiyecek arıyor - Resim : 2

Gölde konaklayan ve zorlu kış şartlarında yiyecek bulmaya çalışan turna, yaban kazı ve yaban ördeklerinin beyaz örtüde yiyecek arayışı objektiflere yansıdı.