Mercimek köftesi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak çay saatlerinden gün sofralarına kadar geniş yer tutuyor. Klasik tarifte ince bulgur kullanılsa da evde bulgur bulunmadığında veya glutensiz beslenme tercih edildiğinde bulgursuz versiyonu mükemmel bir alternatif oluyor.

Bu tarif sadece pratik değil aynı zamanda daha hafif ve düşük karbonhidratlı bir seçenek sunuyor. Özellikle diyet yapanlar, veganlar ve çölyak hastaları için ideal olan bulgursuz mercimek köftesi, protein açısından zengin kırmızı mercimeğin başrolde olduğu besleyici bir atıştırmalık haline geliyor. Kıvamı tutturmak için mercimeğin iyi haşlanması ve dinlendirilmesi yeterli oluyor, böylece bulgurlu kadar şekil alabiliyor.

Gerekli Malzemeler (4 Kişilik)Bulgursuz mercimek köftesi için basit ve evde kolayca bulunabilecek malzemeler yeterli.

İşte 4 kişilik tarif için gerekenler: 2 su bardağı kırmızı mercimek

4 su bardağı su (haşlama için)

1 büyük kuru soğan

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz ve karabiber

1 demet maydanoz

5-6 dal taze soğan

Servis için marul yaprakları ve limon

Bu malzemelerle hem ekonomik hem de sağlıklı bir köfte hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre isot veya nane gibi ekstra baharatlar ekleyerek aromayı zenginleştirebilirsiniz.

ADIM ADIM HAZIRLIK SÜRECİ

Bulgursuz mercimek köftesi hazırlamak oldukça kolay ve hızlı. Öncelikle kırmızı mercimekleri bol suyla yıkayın. Tencereye alın ve üzerine 4 su bardağı su ekleyerek orta ateşte haşlayın.

Mercimekler yumuşayıp suyunu tamamen çekene kadar pişirin, ara sıra karıştırarak lapa kıvamına gelmesini sağlayın. Bu aşama yaklaşık 20-25 dakika sürüyor.

Salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurun, baharatları ilave edin.

Kavrulan salçalı karışımı dinlenmiş mercimeğe aktarın ve güzelce karıştırın. Soğuduktan sonra ince kıyılmış maydanoz ve taze soğanı ekleyin.

Ellerinizi hafif ıslatarak yoğurun ve köfte şekli verin. Eğer kıvam çok yumuşak olursa bir haşlanmış patates rendeleyerek bağlayabilirsiniz. Köfteleri marul yapraklarına sararak limon sıkıp servis edin. Bu yöntemle köfteler dağılmadan mükemmel şekil alıyor.

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ VE UYARILAR

Mercimek köftesini taze tüketmek en iyisi olsa da kalanları doğru saklamak önemli. İçerdiği soğan ve salça nedeniyle hava ile temas ettiğinde hızla bozulabiliyor. Oda sıcaklığında en fazla 2 saat bekletilmeli, yoksa kötü koku oluşabiliyor.

Buzdolabında hava geçirmeyen kap veya streç filmle sarılı şekilde 3-4 gün tazeliğini koruyor. Dondurucuda ise şekil vermeden harç halinde porsiyonlayarak 1-2 ay saklanabiliyor. Çözdürürken buzdolabında yavaşça eritin ve tekrar şekillendirin.Asla oda sıcaklığında uzun süre bırakmayın veya açıkta bekletmeyin, çünkü bakteri üremesi hızlı oluyor. Taze yeşillikler eklendiği için renk değişimi olabilir ama bu bozulma belirtisi değil.

BULGUR YERİNE ET KULLANIMI MÜMKÜN MÜ?

Klasik mercimek köftesi vegan bir tarif olsa da bazı yöresel varyasyonlarda kıyma eklenerek etli versiyonu yapılıyor. Ancak bulgur yerine doğrudan et koymak geleneksel değil. Eğer etli bir köfte istiyorsanız yeşil mercimek haşlayıp kıyma, galeta unu, yumurta ve baharatlarla karıştırarak ayrı bir köfte tarifi deneyebilirsiniz.