Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ





Aksaray’da hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.



Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Selçuk Bulvarı kesişiminde bulunan hacılar Harman Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 68 plakalı otomobilin sürücüsü K.İ.T. ile 51 plakalı hafif ticari kamyonetin sürücüsü A.M.B., bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yattı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralı sürücülere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.