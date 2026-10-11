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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Mustafa G., idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında birbirine girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa G., ile otomobilde bulunan Onur G., Sedat G., Yağmur G., Ömer Asaf G., Alya Nur G., ve Meryem V., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan toplam 7 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur G. (22), Alyanur G. (7 Aylık) ve Meryem V’nin 18), sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.