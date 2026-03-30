Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacı Saki Mahallesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, S.K. yönetimindeki 38 SZ 339 plakalı otomobille A.Ö. yönetimindeki 34 GLR 309 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüler S.K. ve A.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.