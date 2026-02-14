Archon Defense, önde gelen savunma sanayi fuarlarından World Defense Show 2026'da Type L adlı 5.56 x 45 mm NATO kalibreli ultra hafif makineli tüfeğini tanıttı. Türkiye'de geliştirilen silaha ilişkin şirket yetkilileri, piyade, özel operasyon birlikleri ve iç güvenlik kuvvetleri için ağır otomatik silahların lojistik ve fiziksel yükü olmadan sürekli baskı ateşi sağlamak üzere tasarlandığına dikkat çekildi.

Şirket tarafından verilen bilgide Türkiye'de tasarlanıp üretilen silahın Türk mühendisliğinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiği kaydedildi. Fuarda büyük ilgi gören yerli ürünün, Türkiye’nin küçük silahlar alanında da küresel pazarda söz sahibi olma hedefinin somut göstergesi olarak değerlendirildi.

Savunma sanayiindeki bu yükselişin, yalnızca askeri kapasite anlamına gelmediği; aynı zamanda teknoloji, istihdam, ihracat ve stratejik bağımsızlık olduğu belirtildi. Türkiye'nin, kendi silahını, kendi sistemini üreterek dışa bağımlılığı azaltırken, milli iradeyi de sahada ve masada güçlendirdiği aktarıldı.

SİLAHIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Type L'nin özelliklerine ilişkin şöyle denildi:

"Tam otomatik modda çalışıyor ve kısa stroklu gaz pistonlu, açık sürgü (open-bolt) ateşleme mekanizmasına dayanıyor. Bu konfigürasyonun uzun süreli atışlarda ısı dağılımını iyileştirmek ve fişek yatağının aşırı ısınması riskini azaltmak için tasarlandığı belirtildi. Açık sürgü çalışma şeklinin sistem güvenilirliğine katkı sağladığı ve silah kontrolünü kolaylaştırdığı ifade edildi.

"Silahın atış hızının dakikada 700 ile 900 mermi arasında olduğu bildirildi. Üç konumlu gaz regülatörü, normal koşullar, zorlu çevresel koşullar veya susturucu kullanımı için çalışma döngüsünün ayarlanmasına olanak tanıyor ve bileşen aşınmasını sınırlamayı amaçlıyor.

"Type L’nin belirleyici özelliklerinden biri çoklu besleme sistemidir. Silah, hem M27 dağılan mühimmat şeritlerini hem de AR-15 ve M16 ailesinden türetilmiş STANAG 4179 uyumlu şarjörleri kabul ediyor.

"Söz konusu yapı, 100 veya 200 mermilik mühimmat kutuları kullanılarak şerit beslemeli sürekli ateş ile 30 mermilik şarjör beslemeli daha yüksek mobilite gerektiren görevler arasında hızlı geçiş imkanı sağlıyor."