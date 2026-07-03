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Şarkıcı Hadise, kızı Melek Bal üzerinden yaptığı açıklamalarla kendisini hedef aldığı gerekçesiyle Umut Akyürek hakkında yargı yoluna başvurdu. Hadise’nin avukatı Orhan Müezzinoğlu aracılığıyla açılan davada, Akyürek’in açıklamalarının sanatçının itibarına zarar verdiği belirtilerek 60 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Dava dilekçesinde, Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın dedesinin cenazesinde paylaştığı videonun ardından yaptığı açıklamalara yer verildi. Akyürek’in, “Hadise ve Gülşen gibi popüler kültürün figürlerini ölene kadar eleştireceğim. Onlar gibi donla sahneye çıkan kadınlar yüzünden gençlik bu hâlde” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Hadise’nin avukatı dilekçede, Akyürek’in açıklamalarıyla müvekkilini hedef gösterdiğini savunarak, “Müvekkilimiz adeta bir linç kampanyası ile karşı karşıya kalmıştır” ifadelerine yer verdi.

Dilekçede ayrıca, Akyürek’in açıklamalarının Hadise’nin hem mesleki hem de ekonomik itibarını zedelediği belirtilerek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 60 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edildi.

Öte yandan, Umut Akyürek’in açıklamalarında adı geçen bir diğer sanatçı Gülşen’in de Akyürek hakkında manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.