Müzik listelerini Motive ile yaptığı ‘Küçük Bir Yol’ düetiyle yeniden şekillendiren Hadise, yeni şarkısı ‘Labirent’ ile zirveye tırmandı.

8 Mayıs’ta çıkacak ‘H’ albümü öncesinde hayranlarını heyecanlandıran sanatçı, bu kez rapçiyle tempoyu yükseltti.

Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkının klibi için 1 milyon TL harcadığı iddia edilen Hadise, Motive ile özel olarak hazırlanan platoda kamera karşısına geçti ve son dönemde artan yapay zekâ kliplere adeta meydan okudu.

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 doğumlu (40 yaşında) Türk-Belçikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve televizyon kişiliğidir. Belçika’nın Mol şehrinde, Sivaslı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi Kumuk ve Lezgi kökenlidir. 11 yaşında anne-babası boşandı.

Müzik kariyerine 2003’te Belçika’da Idool 2003 yarışmasına katılarak başladı. Yarışmada finale kalamasa da albüm teklifi aldı. 2005’te çıkan ilk albümü Sweat’teki “Stir Me Up” ve “Milk Chocolate Girl” gibi şarkılarla Belçika ve Türkiye’de tanındı. Kariyerini Türkiye’ye taşıdı.

Önemli başarıları arasında 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi “Düm Tek Tek” ile temsil ederek 4. olması, “Deli Oğlan”, “Aşk Kaç Beden Giyer” albümü ve birçok hit şarkısı yer alır. Pop, R&B ve dans müziği tarzında eserler verdi. “O Ses Türkiye” gibi programlarda jüri olarak da yer aldı. Türkçe, Felemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce bilir.

Son dönemde Motive ile “Küçük Bir Yol” ve “Labirent” düetleri ile dikkat çekti. 8 Mayıs 2026’da “H” albümünü yayınlayacak.

HADİSE’NİN POLEMİKLERİ

Hadise, kariyeri boyunca sahne tarzı, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve bazı açıklamaları nedeniyle sıkça tartışma yarattı.

Başlıca polemikleri şöyle:

Sahne kıyafetleri ve tarzı: Son dönemde gazeteci Sinan Burhan’ın “porno figürü gibi kostüm giyiniyor”, “kadın bedeni üzerinden sanat yapıyor” şeklindeki eleştirileri büyük tartışma yarattı. Hadise buna yanıt verdi ve konu mayo, çağdaşlık gibi kavramlarla devam etti. Birçok kişi sahne performanslarını özgürlük olarak savunurken, bazıları eleştirdi.

2025 Uyuşturucu Soruşturması: Ekim 2025’te İstanbul’da ünlü isimleri hedef alan narkotik operasyonda Hadise de ifadeye çağrıldı, kan ve saç örneği verdi. İrem Derici, Demet Evgar gibi isimlerle birlikte soruşturuldu. Hadise suçlamaları reddetti, “şaşırdım, içilen ortamda bile bulunmadım” dedi. Bazı isimler için takipsizlik kararı çıktı, süreç devam ediyor.

UNICEF Ramazan videosu (2026): UNICEF için çektiği yardım çağrısı videosunda “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’ya” ifadeleri kullanarak Türkiye’yi yardıma muhtaç ülkeler arasında göstermesi büyük tepki çekti. “Türkiye insani yardımda zirvedeyken nasıl aynı kategoride olur?” eleştirileri yapıldı. Hadise paylaşımı sildi ve UNICEF ile ilişkisini kestiğini açıkladı.

İran protestoları paylaşımı (2026): İran’daki protestolara destek veren paylaşımı sonrası gazeteci Fulya Öztürk “Keşke Gazze için de sessiz kalamazdım deseydin” diyerek yanıt verdi. Bu da sosyal medyada kutuplaşmaya yol açtı.

Özel hayatı, aşk iddiaları, Epstein listesiyle ilişkilendirilen eski UNICEF videosu (tepki çekti) ve zaman zaman siyasi/sosyal konulara dair açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

Hadise, bu polemiklerde genellikle sosyal medya üzerinden yanıt veriyor ve kariyerine odaklanmaya devam ediyor. Özellikle “Labirent” gibi yeni işleriyle müzik gündeminde yer almayı sürdürüyor.